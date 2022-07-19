"Думали, что почечная колика, оказалось - ребенок": врачи приняли роды у изумленной россиянки

Женщина не знала о своем положении

Омские медики приняли роды у пациентки, которая даже не знала о том, что беременна.

В ночь на 19 июля 42-летнюю омичку привезла бригада скорой помощи с предварительным диагнозом "почечная колика". Не дождавшись заключения уролога, ко всеобщему удивлению пациентка начала рожать.

"Пациентку немедленно поместили в реанимационный зал, где очень быстро она родила на свет здоровую девочку. Младенца осмотрели и отправили в перинатальный центр. Врачам же предстояло разобраться с женщиной, которая после всего произошедшего находилась в изумлении, поскольку рождение дочери стало для неё полной неожиданностью.", - рассказали РИА Новости в пресс-службе Минздрава Омской области.

Как выяснилось, у 42-летней женщины это уже третий ребенок. Но она даже не догадывалась о своем положении. Мать рассказала врачам, что за 9 месяцев никаких проблем со здоровьем у нее не было. Отсутствие регулярного цикла она списывала на возраст. А живот, действительно, был совсем небольшим.

Сейчас пациентка находится в отделении гинекологии под присмотром врачей. Роды прошли без осложнений, и женщину уже готовят к выписке. Скоро она сможет увидеть свою новорождённую дочь.

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