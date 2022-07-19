Киев допустил получение дальнобойных ракет для HIMARS в ближайшее время

Эти РСЗО поставляют Украине США

Украина в ближайшее время может получить более дальнобойные ракеты для американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Об этом во вторник, 19 июля, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Чиновник при этом не уточнил сроки возможного получения снарядов для РСЗО HIMARS увеличенного радиуса действия.

Данилов также не сообщил, идет ли речь о получении принципиального согласия на такие поставки от западных партнеров, сообщает РИА Новости.

Ранее в ходе спецоперации по защите республик Донбасса Минобороны России отчиталось об уничтожении склада с боеприпасами для тяжелых вооружений, в том числе иностранных, на Украине. Высокоточные ракеты большой дальности морского базирования "Калибр" поразили склад с боеприпасами для РСЗО HIMARS, гаубиц M777 и самоходных пушек 2С7 "Пион".

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