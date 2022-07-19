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МИД России назвал помехи вывозу российского зерна и удобрений

11:00
  • вторник
  • 19 июля 2022

Ведомство призвало прекратить обвинять Москву в продовольственном кризисе

Вывозу российского зерна и удобрений на мировой рынок мешают повышенные и совершенно необоснованные страховочные тарифы. Об этом во вторник, 19 июля, рассказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин.
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Дипломат отметил, что речь идет о так называемых косвенных санкциях. Есть такое понятие "сверхизбыточная осторожность" (overcompliance). Если происходит запрет на транзакции, на финансовые услуги, логистические услуги, запрет на заход судов в порты — это и есть физическое и реальное препятствование экспорту.

Вершинин подчеркнул, что "можно сколько угодно говорить о том, что санкции чего-то не затрагивают, но зерно поставить невозможно, в том числе, за счет повышенных, совершенно необоснованных страховочных тарифов".

Представитель МИД России призвал западные страны заниматься не идеологизацией и политизацией вывоза российского и украинского продовольствия "и постоянно в чем-то винить Россию", а наращивать возможности для таких поставок, сообщает ТАСС.

Ранее в российском МИД предупредили, что попытки западных стран раскрутить спираль односторонних санкций против России приведут к глобальной рецессии. Понимая это, Вашингтон сделал исключение из антироссийских санкций для ряда товаров. Приобретать российские удобрения тайком, в обход собственных рестрикций, Соединенным Штатам за эти месяцы, очевидно, надоело, отметили в ведомстве.

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