МВД России объявило в розыск украинского журналиста Дмитрия Гордона

Розыск ведется в рамках уголовного дела

МВД России объявило в розыск украинского журналиста и блогера Дмитрия Гордона (внесен в список террористов и экстремистов – прим. ред.).

Информация об этом появилась в базе розыска ведомства. Основанием для розыска стала статья УК, какая именно – не уточняется.

В марте Следственный комитет России возбудил в отношении Гордона уголовное дело по трем статьям: "Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны", "Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды по признакам национальности", а также "Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил Российской Федерации".

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