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Брюссель начал переговоры с Албанией и Северной Македонией о членстве в ЕС

11:21
  • вторник
  • 19 июля 2022

Эти государства уже несколько лет имеют статус кандидатов

Евросоюз начал переговоры о вступлении в интеграционное объединение с Албанией и Северной Македонией. Об этом рассказала во вторник, 19 июля, руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
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Албания является кандидатом на вступление в ЕС с 2005 года, Северная Македония — с 2014 года.

Глава ЕК заявила, что эти два государства "продемонстрировали стойкость, приверженность нашим ценностям и верховенству права". Она отметила усилия Тираны и Скопье по борьбе с коррупцией и реформы в других областях.

Народы Албании и Северной Македонии заслуживают вступления в Евросоюза, "однажды мы поприветствуем Албанию и Северную Македонию как полноправных членов ЕС", цитирует Урсулу фон дер Ляйен ТАСС.

Ранее в Албании призвали Украину не питать больших иллюзий относительно перспектив вступления в ЕС, поскольку некоторые государств, получив статус кандидатов, остаются в нем долгие годы. Премьер-министр Албании Эди Рама напомнил, что "Северная Македония — кандидат уже 17 лет, если я не ошибаюсь, Албания – девять". Однако Болгария блокирует начало переговоров о вступлении в ЕС Тираны и Скопье. По мнению албанского премьера, это "позор".

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