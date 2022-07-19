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Власти Китая назвали Вашингтон главным виновником украинского кризиса

11:34
  • вторник
  • 19 июля 2022

Необходимо создать все условия для мирных переговоров

МИД КНР указал на неприемлемость угроз США в адрес Китая по поводу антироссийских санкций.
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В Пекине заявили, что не потерпят в отношении себя беспочвенных подозрений и открытых угроз.

"Наша страна всегда выступает против односторонних санкций, пренебрегающих нормами международного права", - заявил официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.

Кроме того, китайские власти считают, что ответственность за украинский кризис лежит на Соединенных Штатах.

"США должны занять ответственную позицию, способствовать благополучному урегулированию кризисной ситуации на Украине, создать необходимые условия для мирных переговоров", - добавили в МИД (цитата по ТАСС). 

Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что возможный обход антироссийских санкций или предоставление России вооружений дорого обойдутся Пекину.

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