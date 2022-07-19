Медведев призвал расследовать "гнилой оружейный сюжет" на Украине

Оружие Запада попадает к преступникам, отметили в Совбезе России

Поставляемое на Украину американское оружие будет расползаться по рукам разномастных преступников по всему миру, а происходит это под "крышей" администрации и спецслужб США. Такое заявление во вторник, 19 июля, сделал заместитель председателя российского Совета Безопасности Дмитрий Медведев.

Политик написал в своем Telegram-канале, что "воровская воронка засасывает все больше дорогостоящего вооружения", а любые голоса, пытающиеся возразить, сразу подавляются.

Фактически США становятся спонсором международного терроризма, подчеркнул Медведев. Он не исключил, что впоследствии совместно с ответственными странами предстоит проработать возможность создания специального механизма для расследования "этого гнилого оружейного сюжета".

Представитель Совбеза также допустил формирование особого международного органа по изъятию "вылезающих то тут, то там американских подарков".

Однако "на финальном раскладе это никак не скажется", выразил убежденность Медведев. По его словам, "профессиональные оружейные воры в США и на Украине как следует набьют свои карманы", а "у террористов и радикалов будет больше смертоносных типов военной техники".

Несмотря на это, Россия добьется целей спецоперации и мира на своих условиях, заверил Медведев.

Тем временем Евросоюз согласовал пятый транш военной помощи Украине в размере 500 млн евро. Решение будет принято в ближайшие дни. Общий объем средств, выделенных Киеву, достигнет 2,5 млрд евро. Москва неоднократно заявляла, что накачка Киева оружием затягивает конфликт и не ведет к дипломатическому разрешению ситуации.

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