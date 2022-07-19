ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Российское судно с оружием арестовали в Индии

12:18
  • вторник
  • 19 июля 2022

Груз предназначен для армии Индии

Российский сухогруз MV MAIA-I с грузом вооружений, предназначенных для военно-морских сил Индии, был арестован по судебному ордеру в порту Кочи. Об этом в понедельник, 18 июля, рассказали источники издания Times of India.

Индийский суд выдал ордер на арест судна по иску эстонской компании берегового обслуживания Bunker Partner OU. Истцы обвиняют судовладельца в том, что он не выплатил за заправку сухогруза топливом около 24 тысяч долларов.

При этом суд разрешил разгрузку судна, доставившего вооружения для военно-морских сил Индии, пока корабль находится под арестом. Это решение было принято с учетом того, что груз не имеет отношения к иску.

Официальные комментарии представителей России и Индии, а также компании-судовладельца по этому поводу пока не поступали.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Порт в Индии
Порт в Индии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.