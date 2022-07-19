Российское судно с оружием арестовали в Индии

Груз предназначен для армии Индии

Российский сухогруз MV MAIA-I с грузом вооружений, предназначенных для военно-морских сил Индии, был арестован по судебному ордеру в порту Кочи. Об этом в понедельник, 18 июля, рассказали источники издания Times of India.

Индийский суд выдал ордер на арест судна по иску эстонской компании берегового обслуживания Bunker Partner OU. Истцы обвиняют судовладельца в том, что он не выплатил за заправку сухогруза топливом около 24 тысяч долларов.

При этом суд разрешил разгрузку судна, доставившего вооружения для военно-морских сил Индии, пока корабль находится под арестом. Это решение было принято с учетом того, что груз не имеет отношения к иску.

Официальные комментарии представителей России и Индии, а также компании-судовладельца по этому поводу пока не поступали.

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