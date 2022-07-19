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В Госдуме назвали условие возвращения коронавирусных ограничений

12:31
  • вторник
  • 19 июля 2022

Такой сценарий маловероятен, полагает депутат Леонов

В случае роста количества тяжелых случаев течения COVID-19 в результате появления какого-то нового штамма, возможно, будут возвращены ограничительные меры. Такое мнение высказал заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук, иммунолог Сергей Леонов.
В России госпитализированы 1337 человек с коронавирусом

По словам эксперта, наблюдаемый в настоящее время прирост заболеваемости коронавирусом не требует от государства дополнительного вмешательства. Подъем заболеваемости есть, но он незначителен, причем люди болеют COVID-19 в легкой форме.

Важно смотреть, сколько из этих людей болеют тяжело или имеют заболевание средней тяжести, пояснил Леонов. Однако пока таких случаев очень мало.

Легкая форма коронавируса для устойчивости системы здравоохранения не страшна и каких-то дополнительных ограничений не требует, цитирует парламентария радио Sputnik.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что необходимости в введении новых ограничений из-за роста заболеваемости коронавирусом в России нет. Заболевание, вызванное подвариантами BA.4/BA.5, протекает мягче, чем вызванное штаммами "альфа" или "дельта". Введение каких-либо противоэпидемических ограничений не требуется, отметили в ведомстве.

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