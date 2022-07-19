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Певец Чельдиев получил 10 лет колонии за антиковидные протесты

12:19
  • вторник
  • 19 июля 2022

Свою вину он не признал

Ростовский областной суд приговорил оперного певца Вадима Чельдиева к 10 годам колонии за призывы к несогласованным антиковидным митингам во Владикавказе.

Певца обвинили сразу по четырем статьям УК, среди которых – хулиганство, призывы к экстремизму, применение насилия в отношении представителя власти, а также распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан.

Суд признал виновным Чельдиева по всем пунктам обвинения, назначил ему в совокупности десять лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Адвокат Чельдиева Батраз Кульчиев заявил РБК, что защита намерена обжаловать приговор, настаивая на полном оправдании певца.

Ранее гособвинитель запросил суд для Чельдиева 11 лет колонии, напоминает "Интерфакс". Чельдиев отказался признать вину.

Чельдиева задержали в апреле 2020 года во Владикавказе после публикации нескольких постов против ковидных ограничений и с призывом присоединиться к митингу против режима самоизоляции.

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