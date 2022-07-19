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Российские военные уничтожили пункт дислокации "Правого сектора" в Камышевахе

12:49
  • вторник
  • 19 июля 2022

Это Запорожская область

Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили до 200 боевиков "Правого сектора" (запрещенная в России экстремистская организация – прим.ред.) в пункте временной дислокации на Украине.

Об этом в ходе ежедневного брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Боевики разместились в населенном пункте Камышеваха в Запорожской области.

Кроме того, в районе населенного пункта Долина (ДНР) высокоточным оружием нанесен удар по боевым позициям батальона 81-й аэромобильной бригады ВСУ. Уничтожено более 60 человек личного состава, а также семь единиц бронетанковой техники и склад с боеприпасами. 

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