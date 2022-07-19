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В Москве выявили пять случаев заражения подвидом коронавируса "кентавр"

12:48
  • вторник
  • 19 июля 2022

Все болеют легко

В Роспотребнадзоре сообщили об обнаружении в России нового подварианта омикрон-штамма коронавируса "кентавр".
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В Москве выявлено пять случаев заболевания. У всех пациентов болезнь протекает в легкой форме. Госпитализированных среди заболевших нет, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России ожидается рост заболеваемости COVID-19 из-за новых подвидов штамма "омикрон".

Новую мутацию коронавируса, которую назвали "кентавр", уже обнаружили в более десяти странах, включая Индию, Нидерланды, Австралию, Германию, Великобританию, США и Канаду.

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