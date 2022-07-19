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Под антироссийские санкции ЕС попадут байкерский клуб и актеры

12:48
  • вторник
  • 19 июля 2022

Новый пакет будет включать запрет на торговлю золотом и товарами двойного назначения

Под новые санкции Евросоюза попадут Уральская горно-металлургическая компания и байкерский клуб "Ночные волки", узнало агентство Reuters.

В список также включат актеров Сергея Безрукова и Владимира Машкова. Первый поддержал спецоперацию на Украине, второй выступает за признание ЛДНР.

Накануне министры иностранных дел ЕС согласовали новый пакет санкций против России (дипломаты называют "шестым плюс"). Он будут включать запрет на торговлю золотом и товарами двойного назначения. Кроме того, в пакет включены 48 физических лиц, в том числе один из вице-премьеров и региональные политики, а также 9 организаций. В список попали и те, кого назначили руководить освобожденными украинскими городами.

Как пишет EUobserver, на Западе обсуждают запрет деятельности судоходных, оружейных фирм России, фонда "Русский мир" и движения "Юнармия". Евросоюз также усилит санкции в отношении "Сбербанка", говорится в сообщении.

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