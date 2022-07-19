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Вирусолог оценил вероятность распространения оспы обезьян в России

12:56
  • вторник
  • 19 июля 2022

Необходимо проявлять повышенную бдительность

Шансы широкого распространения в России оспы обезьян минимальны, так как принимаются адекватные профилактические меры. Об этом во вторник, 19 июля, рассказал вирусолог, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов.

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Эксперт напомнил, что в России имеется "хорошая тест-система производства "Вектора". Главное – не ослаблять бдительность, пока во всех остальных странах Центральной и, возможно, Восточной Европы не пройдет это заболевание.

Нетесов призвал "без всякой паники и ажиотажа" информировать население, в особенности тех, кто путешествует за рубежом, о возможных путях заражения этой инфекцией и симптомах заболевания.

Степень распространенности вируса оспы обезьян по Европе сильно насторожила специалистов всех стран и ВОЗ, потому что похоже, что вирус приобрел способность размножаться намного легче, чем это было раньше, цитирует специалиста РИА Новости.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус ранее сообщил, что в мире за пределами Африки зарегистрировано уже 9200 случаев заражения оспой обезьян. Комитет по чрезвычайной ситуации по оспе обезьян рассмотрит тенденции, эффективность мер противодействия и даст рекомендации о том, что страны и сообщества должны сделать для борьбы со вспышкой.

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