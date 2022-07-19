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Apple ждет оборотный штраф за нарушение антимонопольного законодательства

13:17
  • вторник
  • 19 июля 2022

Компания не сообщала клиентам об опции оплаты вне AppStore

Компания Apple злоупотребила доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS и нарушила российское антимонопольное законодательство. Об этом во вторник, 19 июля, рассказали в Федеральной антимонопольной службе России (ФАС).
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Пункт 3.1 Руководства по рассмотрению App Store запрещает разработчикам iOS-приложений информировать клиентов внутри приложения о возможности оплаты покупок за пределами App Store, а также использовать альтернативные способы оплаты.

Apple требует, чтобы разработчики удаляли ссылки на свои интернет-ресурсы и изменяли функционал приложения так, чтобы форма регистрации не вела на внешние сайты. Иначе компания не допускает приложения в App Store.

ФАС России пришла к выводу, что этими действиями Apple злоупотребляет доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS. Антимонопольная служба выдала компании предупреждение об устранении нарушения, однако Apple не исполнила предупреждение.

В связи с этим ФАС возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства. Комиссия ФАС России признала Apple виновной в злоупотреблении доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS. Размер оборотного штрафа для компании будет определён в ходе административного расследования, сообщается на официальном сайте антимонопольной службы.

Ранее сообщалось, что российские пользователи устройств Apple обратились в суд с иском о взыскании 90 млн рублей с американской компании. Основанием для иска стало нарушение прав потребителей в связи с необоснованным односторонним прекращением работы платежного сервиса Apple Pay на территории России.

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