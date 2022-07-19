В Киеве пригрозили потопить российский флот и отвоевать Крым

Украина "наращивает потенциал"

В Минобороны Украины заявили о планах уничтожить Черноморский флот России и отвоевать Крым.

С таким предложением выступил Замглавы минобороны Украины Владимир Гаврилов в ходе своего визита в Великобританию.

На данный момент, Украина наращивает собственный потенциал противокорабельных ракет и ждет получения оружия большой дальности от других стран перед тем, как начать атаку.

"Мы получаем противокорабельные средства, и рано или поздно мы атакуем флот <…> Россия должна оставить Крым, если хочет остаться страной", - сообщил Гаврилов.

Ранее представитель главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий заявлял, что Киев может использовать американские ракеты для ударов по Крыму.

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