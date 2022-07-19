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В России появится федеральный реестр долгостроев

13:44
  • вторник
  • 19 июля 2022

Соответствующий документ подписал глава правительства

Информация о долгостроях, которые возводятся при использовании средств федерального бюджета, будет сведена в специальный реестр. Такое постановление в понедельник, 18 июля, подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
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В реестр попадут данные о местонахождении объекта, причинах остановки строительства, наличии необходимой градостроительной документации.

Также в реестре появится финансовая информация и сведения о проведенных обследованиях – они дадут представление о технических возможностях продолжения строительства. 

Решение о включении объекта в реестр долгостроев будет принимать специальная межведомственная комиссия из представителей Минстроя, Минфина, Росреестра, Федерального казначейства и Росимущества.

Благодаря реестру появится возможность активизировать процесс решения проблемы долгостроев и оперативнее решать все формальности, цитирует Мишустина пресс-служба правительства.

Ранее президент России Владимир Путин назвал повышение доступности жилья одной из базовых ключевых задач российских властей. Глава государства призвал ломать стереотипы, чтобы решить проблему обеспеченности россиян жильем.

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