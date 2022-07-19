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Россия пообещала Киеву жесткие условия в случае возобновления переговоров

14:04
  • вторник
  • 19 июля 2022

С апреля Украина не отвечает на предложения российской стороны

Россия в случае возобновления переговоров с Киевом выдвинет более жесткие переговорные условия и по сути, и по времени их исполнения. Об этом во вторник, 19 июля, рассказал участник российской делегации, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
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Как заявил депутат, условия со стороны Москвы "будут более жесткими и по демилитаризации, и по денацификации". Это произойдет "в том случае, если переговорный процесс возобновится".

Однако до сих пор официальный Киев не выказывает какой-то готовности к возобновлению переговоров, цитирует Слуцкого ТАСС.

Помощник президента России Юрий Ушаков ранее оценил шансы на возобновление мирных переговоров между Москвой и Киевом. Как уточнил представитель Кремля, если переговоры будут возобновляться, "то уже условия совершенно иные". Однако пока никакой заинтересованности как со стороны Киева, так и со стороны Запада не просматривается.

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