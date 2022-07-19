ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Роспотребнадзор заявил о загрязнении воздуха в Якутске

14:50
  • вторник
  • 19 июля 2022

Предельно допустимая концентрация химических веществ в воздухе в городе превышена сразу по трем показателям

Якутск накрыло дымом от природных пожаров. Зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации химических веществ в воздухе сразу по трём показателям, сообщили в Роспотребнадзоре.

Город окутан густым смогом, чувствуется едкий запах гари. Жителям рекомендуют как можно меньше времени проводить на улице. В республике огнём охвачено более 40 тысяч гектаров леса. Большинство очагов - в труднодоступных местах, где невозможно использовать специальную технику. На вертолётах туда перебрасывают группировки пожарных. В тушении задействовали почти 400 человек. Ситуацию осложняет жаркая и сухая погода. 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Сотрудники "Авиалесоохраны"
Сотрудники "Авиалесоохраны"
Тушение природных пожаров в Якутии
Тушение природных пожаров в Якутии
Тушение природных пожаров
Тушение природных пожаров
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.