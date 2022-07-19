Роспотребнадзор заявил о загрязнении воздуха в Якутске

Предельно допустимая концентрация химических веществ в воздухе в городе превышена сразу по трем показателям

Якутск накрыло дымом от природных пожаров. Зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации химических веществ в воздухе сразу по трём показателям, сообщили в Роспотребнадзоре.

Город окутан густым смогом, чувствуется едкий запах гари. Жителям рекомендуют как можно меньше времени проводить на улице. В республике огнём охвачено более 40 тысяч гектаров леса. Большинство очагов - в труднодоступных местах, где невозможно использовать специальную технику. На вертолётах туда перебрасывают группировки пожарных. В тушении задействовали почти 400 человек. Ситуацию осложняет жаркая и сухая погода.

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