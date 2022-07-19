Жителям Запорожской и Харьковской областей передадут 300 тонн гумпомощи

Это продукты и предметы первой необходимости, а ещё игрушки и канцелярские принадлежности

ВКС России нанесли удар по пункту временной дислокации запрещённого в России экстремистского формирования "Правый сектор" в Запорожской области. Кроме того, уничтожены хранилища боеприпасов к вооружению, которое США и европейские страны поставляют Киеву. ВСУ продолжают обстрелы населённых пунктов народных республик. Под огнём - Донецк, Ясиноватая и Доломитное.

28 прилётов снарядов и мин - только за час. Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватую и ещё два соседних посёлка. Кроме того, ВСУ с помощью вертолётов и дальнобойной артиллерии целенаправленно подожгли пшеничное поле, а также развернули позиции на территории зернохранилищ.

Тем не менее, бойцы народной милиции обеих республик спуску радикалам не дают. При поддержке российских военных только в Луганске украинская сторона потеряла за сутки 20 человек личного состава и 2 бронетранспортёра.

По технике и замаскированным оборонительным позициям боевиков наши десантники бьют из гаубиц "Мста-Б". Эти орудия способны поразить цель на расстоянии до 30 километров.

По данным российского Министерства обороны, в ВСУ ощущается нехватка боевой силы. "Для восполнения значительных потерь в личном составе и технике, понесенных 66-й и 72-й механизированными, 58-й мотопехотной и 10-й горно-штурмовой бригадами ВСУ, действующими на Соледарском направлении, проводится принудительная мобилизация жителей городов Артемовск, Часов Яр, Соледар, Дзержинск и других близлежащих населенных пунктов. Для укомплектования соединений у местных жителей изымаются транспортные средства", - заявил представитель Минобороны Игорь Конашенков.

В Одесской области российские ВКС уничтожили высокоточными ударами хранилища с боеприпасами к поставленному из США и Европы вооружению. В Запорожской области - ликвидирован опорный пункт националистов "Правого сектора".

Наши военные продолжают помогать мирному населению Донбасса. В освобождённые посёлки Харьковской области привезли 50 тонн гуманитарных грузов. Продукты и предметы первой необходимости, а ещё игрушки и канцелярские принадлежности.

"Конечно, выручает! Люди голодные. У нас же ни магазинов, ничего. Привозов же нет. Очень за это благодарны. Продукты возят практически каждую неделю. И раздаем мы каждую неделю гуманитарную помощь", - говорит Валентина, сотрудник администрации населённого пункта.

Помощь оказывают и городам Луганской народной республики. Накануне активисты привезли больше 5 тонн грузов в Кировск. В этот город перебралось много беженцев из прифронтовых населённых пунктов ЛНР.

В общей сложности жителям городов Запорожской и Харьковской областей передадут больше 300 тонн необходимых грузов.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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