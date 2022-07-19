За полгода студенты медвузов прошли курс по 13 направлениям и специальностям

Полгода интенсива: столичная "Школа профессионального роста" выпустила пятый поток.

Этот уникальный проект дает возможность студентам шестого курса и ординаторам медицинских вузов повысить уровень подготовки и отработать свои навыки на практике в столичных больницах. За полгода они прошли серьёзный курс по 13 направлениям и специальностям.

Более 400 часов теории и практики, большую часть времени отвели на стажировку в клиниках. Выполняли не только стандартные медицинские манипуляции, но и оттачивали действия в экстренных ситуациях.

"У нас по итогам этого года 60% вашей программы занимает практика. Непосредственной работы. Я бы сказала, работы плюс обучения. Хотя вы с одной стороны, вроде бы обучались. С другой стороны, рядом с вами стоял наставник, и вы работали уже врачом. 60% вашего времени вы провели в наших медорганизациях", - рассказывает заместитель руководителя Департамента здравоохранения города Москвы Елена Ефремова.

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