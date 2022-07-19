Как жители дома в Москве расширяют свои квартиры

Как финансируется стройка? И почему такой проект невозможно реализовать по всему городу?

Жители столичной пятиэтажки увеличивают свои квартиры. При этом никуда не уезжают и фактически живут на стройплощадке. Ради того, чтобы однажды стать обладателями дополнительных квадратных метров. Оказалось, это не единственный случай в столице. Как справляются с неудобствами? И выдержит ли старый фундамент новые конструкции?

Это не привычное превращение лоджии в часть комнаты. Квартиру семьи Глаголевых в пятиэтажной сталинке на бульваре Матроса Железняка расширяют за счёт полной реконструкции дома. Было 79 квадратных метров, а станет на 34 больше. Правда, сейчас жить приходится прямо внутри стройки.

В 2015 году инициативная группа жильцов предложила соседям надстроить дом. И заодно бесплатно увеличить площадь квартир. Большинством голосов жилищный кооператив проголосовал за. В этом доме многие годами мечтали улучшить жилищные условия. В итоге кто-то остался здесь, а кто-то переехал в другие дома.

Подробности смотрите в репортаже Ксении Игнатовой.

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