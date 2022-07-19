Друг, защитник, глаза и опора: в школе собак-поводырей прошел выпускной

Впереди знакомство с незрячим хозяином

В школе собак-поводырей выпускной. Серьёзное обучение и трудные экзамены позади, теперь новое испытание - знакомство с будущим хозяином. Тут важно найти общий язык. От этого зависит будущее пса и нередко жизнь человека, которому необходим надёжный друг. Что важно для идеального тандема? И зачем в штате собачьей школы кошки?

Этого момента долго ждали и люди, и собаки. От того, как пройдет первое знакомство питомца со своим потенциальным хозяином, зависит будущее обоих. Сработаются или нет, сойдутся ли темпераментами... Здесь, кажется, нет повода для волнений. Тандем должен быть идеальным. Ведь четвероногий помощник, по сути, - глаза незрячего. И от того, как пёс смотрит по сторонам, что видит, как передает информацию, зависит жизнь и здоровье ведомого.

Прежде чем выйти в город - выпускные экзамены. Обязательны для всех. Экзаменационная полоса препятствий: пластиковые строительные ограждения, лестницы, мосты, ямы на дороге. Имитация городского пространства – стопроцентная. Низкий потолок в тоннеле. Собака и тут должна быть начеку. Останавливается, чтобы человек сориентировался. Обучение проходят оба. Собаки тренируются почти год, люди – 10 дней. Незрячий должен научиться управлять животным, пёс – уметь предвосхищать действия хозяина, быстро реагировать.

Борьба с искушениями – часть воспитательной программы. Воротить нос тоже надо уметь. Кинологи – инструкторы доводят до автоматизма все команды. Важный навык – пользование транспортом.

"Изначально только дрессура. Первое время не понимают, зачем они это делают. Я слышала не одно такое мнение, что через какое-то время как будто бы собака начинала понимать, что ее хозяин ничего не видит", - горит замдиректора по собаководству Наталья Сережкина.

Взять шефство над человеком помогает хорошее воспитание. Собака-проводник не боится детского плача, резких звуков, причудливо одетых людей, других животных, словом, хвостатого помощника ничто не должно удивлять. Даже то, что по инстинкту положено.

"У нас штат кошек в нашей школе. У каждой кошки своя работа. Какие-то занимаются на групповых занятиях, постоянно кошка сидит вокруг 15 собак. И собаки не должны реагировать на неё", - объясняет генеральный директор российской школы подготовки собак-проводников Всероссийского общества слепых Артем Астанин.

Вот такой парадокс. А как иначе, если на работе 24/7. Другое дело - собачий детский сад. Здесь еще все можно – шуметь, играть, бегать и веселиться. Кто из щенков станет проводником человека, опытный кинолог уже видит. Главным критерием было и остается дружелюбие.

Анастасия Мартынова, Валерия Дзгоева, Константин Чурашов, "ТВ Центр".

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