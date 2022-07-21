В Москве очистили дно у причала "Международная выставка"

Делают это для того, чтобы даже самые тяжелые суда могли без проблем подойти и пришвартоваться

Специалисты ГБУ "Гормост" углубляют дно рядом с причалами Москвы-реки. Делают это для того, чтобы даже самые тяжелые суда могли без проблем подойти и пришвартоваться. В этом сезоне уже привели в порядок два причала - на Фрунзенской набережной и около гостиницы "Украина". Сейчас очередь дошла до третьего – "Международная выставка". Грунт поднимают с помощью специальной баржи с краном, после чего отправляют на полигоны и утилизируют. Всего с трех причалов вывезли около двух тысяч кубометров грунта.

"В данном случае эти работы мы проводим только второй год подряд, до этого порядка 10-15 лет этого не производилось. Потому что многие причалы в отдельных местах достаточно сильно обмелели и в настоящий момент разработана программа, по которой мы углубляем причалы в порядке очереди. В прошлом году - шесть, в этом году – три", - заявил Митасов Юрий, начальник отдела по управлению причалами ГБУ "Гормост".

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