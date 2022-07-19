В Подмосковье накрыли подпольный швейный цех

На предприятии работали нелегалы

В подмосковном Орехово-Зуеве полицейские обнаружили швейный цех, где трудились нелегальные мигранты.

В одном из ангаров на территории местного завода более десятка приезжих из Вьетнама шили спортивные костюмы и футболки. Каждый работник имел свое рабочее место с машинкой. Само помещение было завалено коробками с тканями и фурнитурой, на стенах развешаны лекала. Готовую продукцию складировали на выходе из цеха. Жили нелегалы там же - в соседнем помещении. По факту незаконной миграции возбуждено несколько административных дел. На руководителя цеха составлено 26 протоколов, а всех иностранных сотрудников ждет депортация.

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