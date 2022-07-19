Один человек погиб в результате ДТП на МКАД

Авария произошла на 22-м километре

Один человек погиб и двое пострадали. Крупная авария произошла на 22-м километре МКАД, которая в очередной раз доказывает, насколько опасна остановка на этой трассе.

Рано утром на 22-м километре столкнулись сразу четыре автомобиля. Началось всё с того, что во второй полосе из-за неисправности остановилась "Газель". Водитель вышел, чтобы осмотреть повреждения. К нему подъехала "Мазда", чтобы оказать помощь. На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, что несколько машин успевают спокойно объехать грузовик. Однако водитель такси Kia, по всей видимости, отвлекся и даже не пытался тормозить. От удара "Газель" отлетела на соседнюю полосу в грузовик Ford.

Водитель "Газели" скончался на месте. Таксист и его пассажир были госпитализированы.





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