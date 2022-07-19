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ЕС частично разморозит ресурсы российских банков

14:16
  • вторник
  • 19 июля 2022

Для приобретения, импорта или транспортировки сельскохозяйственной продукции и продовольствия

Как сообщило во вторник агентство Reuters, Евросоюз внесет поправки в санкции в отношении России.

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"Страны ЕС смогут разморозить ранее заблокированные экономические ресурсы крупных российских кредиторов ВТБ, "Совкомбанка", "Новикомбанка" и банка "Открытие", ВЭБ, "Промсвязьбанка" и банка "Россия", - сказано в заметке.

Уточняется, что средства могут разморозить "для приобретения, импорта или транспортировки сельскохозяйственной продукции и продовольствия, в том числе пшеницы и удобрений".

При этом стало известно, что Евросоюз намерен заморозить активы "Сбербанка" за исключением тех, которые нужны для торговли продовольствием.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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