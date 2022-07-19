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Москва оценила перспективы отношений с Лондоном при новом премьере

14:11
  • вторник
  • 19 июля 2022

Русофобия родилась не вчера

Улучшений в двусторонних отношениях Москвы и Лондона не наступит при новом премьер-министре Великобритании.
В ДНР сообщили о смерти пленного британского наемника

Такие мнение выразил российский посол в Великобритании Андрей Келин. Независимо от того, кто придет к власти, антироссийская политика Лондона не изменится.

"Здесь имеется широкое антироссийское мнение, которое вряд ли позволит изменить курс, кто бы сейчас не пришел к руководству Консервативной партии и правительства", - цитирует Келина ТАСС.

Посол напомнил, что русофобия в британском правительстве возникла не вчера, она усилилась после 2014 года, а также после начала специальной военной операции на Украине.

Ранее МИД Великобритании вызвал посла России в Лондоне Андрея Келина после того, как в ДНР заявили о смерти пленного британца Пола Ури.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, Лондон политизирует смерть британского наёмника в ДНР.

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