ЕК объяснила возврат турбины для "Северного потока"

Агрегат не подпадает под действие санкций

Санкции в отношении России не затрагивают товары и технологии, связанные с транспортировкой природного газа. Такое заявление во вторник, 19 июля, сделал пресс-секретарь Еврокомиссии Тим Макфи.

Европейский чиновник дал такой комментарий в ответ на вопрос, который касался, в частности, ситуации с турбинами для газопровода "Северный поток", сообщает РИА Новости.

После ремонта турбины для "Северного потока" Канада, где проводились работы, отправила агрегат в Германию, оттуда турбина должна вернуться в Россию. Украина раскритиковала это решение Оттавы, назвав его нарушением санкционного режима.

Ранее авторы летнего экономического прогноза Еврокомиссии заявили, что отключение российского газа – главный риск для экономики Евросоюза. Риски для экономической активности и инфляции серьезно зависят от хода боевых действий на Украине и, в особенности, их влияния на поставки газа в Европу, говорится в документе.

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