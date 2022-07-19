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YouTube по требованию РКН удалил 105 тысяч запрещенных материалов

14:25
  • вторник
  • 19 июля 2022

Но остаются тысячи неудаленных

Начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев заявил, что видеохостинг YouTube ведет целенаправленную деструктивную работу в российском инфополе.

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"В отношении запрещенных материалов - удалено, по нашим требованиям, уже более 105 тысяч таких материалов. Но есть и тысячи неудаленных, действительно опасных материалов, которые площадка по каким-то причинам не удаляет", - добавил спикер (цитата по ТАСС).

Зайцев уточнил, что Google, которой принадлежит YouTube, регулярно привлекается к административной ответственности из-за отказа удалить запрещенную информацию.

Общая сумма штрафов Google за такие правонарушения уже превышает 7,2 миллиарда рублей.

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