Кремль ответил на вопрос о формате участия Путина в саммите G20

У России есть действующее приглашение

Формат участия президента России Владимира Путина в саммите G20 определят ближе к встрече.

Об этом во вторник, 19 июля, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он отметил, что Россия участвует во всех форматах саммита "Большой двадцатки".

"Мы неоднократно объясняли ситуацию. У нас есть действующее приглашение, Россия участвует во всех форматах G20, и по мере приближения сроков саммита мы уже примем решение, как нам наиболее целесообразно, в каком формате принимать участие", - отметил представитель Кремля.

Саммит G20 пройдет на острове Бали (Индонезия) 15-16 ноября в очном формате. Путин может поехать сам, а может делегировать кого-то.

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