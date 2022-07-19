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Кремль ответил на планы Киева силой "вернуть" Крым

14:33
  • вторник
  • 19 июля 2022

Подобные заявления только подтверждают оправданность спецоперации

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление замглавы минобороны Украины Владимира Гаврилова о том, что Киев готовится с помощью западного оружия уничтожить Черноморский флот и вернуть Крым.

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"Подобные заявления, которые содержат притязания на российскую территорию, лишний раз говорят о правильности и абсолютной оправданности специальной военной операции, ибо только такими средствами можно избавить Украину от подобных представителей руководства", - сказал кремлевский спикер (цитата по ТАСС).

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Обозначенная главой государства цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения признанных Москвой ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

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