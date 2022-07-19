В центре "Вектор" назвали уникальной российскую вакцину против оспы

Препарат уже находится на стадии регистрации

Главный научный сотрудник отдела геномных исследований ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора Сергей Щелкунов рассказал о противооспенной вакцине четвертого поколения "ОртопоксВак", которая сейчас находится в стадии государственной регистрации.

По его словам, это уникальный препарат, не имеющий аналогов в мире.

"Мы создали вакцину четвертого поколения, когда методами генетической инженерии можно строго направленно выключать определенные гены. Сейчас она в стадии регистрации", - сказал специалист (цитата по РИА "Новости").

Ранее сообщалось, что данный препарат будет эффективен и против оспы обезьян.

Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, передающееся от животных человеку. Симптомы: лихорадка, головная боль, ломота в теле, сыпь. Специфического лечения в настоящее время не существует.

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