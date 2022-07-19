Бочкарев: отечественное ПО получит широкое применение в строительной отрасли столицы

Проектировщики Москвы успешно перешли на современное оборудование с мощными программными продуктами

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что столичные власти продолжают цифровизацию строительной отрасли, внедрение новейших информационных технологий.

"Используем для этого по максимуму отечественное программное обеспечение. Так, уже сегодня для реализации московских проектов активно применяются программные продукты, разработанные в России", - добавил замглавы города.

В качестве примера активного применения отечественного ПО Бочкарев привел процесс проектирования и организации среды общих данных.

Как, в свою очередь, заметил директор ГБУ "ГлавАПУ" Дмитрий Чумачков, проектировщики Москвы успешно перешли на современное оборудование с мощными программными продуктами - системами автоматизированного проектирования.

"Если раньше в работе были только чертежи и схемы, доступные для понимания узкому кругу специалистов, то сейчас мы делаем полноценные 3D-модели, позволяющие рассмотреть проект во всех деталях, изготавливаем макеты в технике трехмерной печати, а в некоторых случаях готовим полноценные видеопрезентации высокого качества", - добавил он.

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