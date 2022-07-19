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Бочкарев: отечественное ПО получит широкое применение в строительной отрасли столицы

14:33
  • вторник
  • 19 июля 2022

Проектировщики Москвы успешно перешли на современное оборудование с мощными программными продуктами

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что столичные власти продолжают цифровизацию строительной отрасли, внедрение новейших информационных технологий.
В Москве продолжается строительство инновационного центра МГУ

"Используем для этого по максимуму отечественное программное обеспечение. Так, уже сегодня для реализации московских проектов активно применяются программные продукты, разработанные в России", - добавил замглавы города.

В качестве примера активного применения отечественного ПО Бочкарев привел процесс проектирования и организации среды общих данных.

Как, в свою очередь, заметил директор ГБУ "ГлавАПУ" Дмитрий Чумачков, проектировщики Москвы успешно перешли на современное оборудование с мощными программными продуктами - системами автоматизированного проектирования.

"Если раньше в работе были только чертежи и схемы, доступные для понимания узкому кругу специалистов, то сейчас мы делаем полноценные 3D-модели, позволяющие рассмотреть проект во всех деталях, изготавливаем макеты в технике трехмерной печати, а в некоторых случаях готовим полноценные видеопрезентации высокого качества", - добавил он.

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