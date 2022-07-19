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ВОЗ объявила новую волну коронавируса в Европе

14:40
  • вторник
  • 19 июля 2022

Странам необходимо принять адекватные меры

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) констатирует новую волну коронавирусной инфекции в европейских странах. Об этом во вторник, 19 июля, рассказал глава Европейского бюро организации Ханс Клюге.
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Представитель ВОЗ назвал текущее положение аналогичным ситуации прошлого лета. Однако на этот раз волна COVID-19 вызвана сублиниями варианта "омикрон", в частности BA.2 и BA.5. Каждая доминирующая сублиния "омикрона" демонстрирует явные преимущества в передаче по сравнению с ранее циркулировавшими вирусами.

За последние шесть недель число новых случаев коронавирусной инфекции в Европейском регионе утроилось, а на прошлой неделе было зарегистрировано около 3 млн новых случаев — около половины всех новых заражений в мире.

Клюге выразил опасения в связи с тем, что COVID будет распространяться интенсивнее по мере приближения холодов.

В связи с этим Европейское региональное бюро ВОЗ представило осенне-зимнюю стратегию борьбы с COVID–19 и другими респираторными вирусами. Документ предполагает увеличение охвата населения вакцинацией, стимулирование ношения масок в помещениях и общественном транспорте, усиление вентиляции закрытых помещений, сообщает РИА Новости.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук, иммунолог Сергей Леонов заявил, что в России наблюдаемый в настоящее время прирост заболеваемости коронавирусом не требует от государства дополнительного вмешательства. Подъем заболеваемости есть, но он незначителен, причем люди болеют COVID-19 в легкой форме.

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