ЕС готовится к зиме по "худшему" сценарию

Брюссель исходит из полного прекращения поставок газа из России

Европа готовится к предстоящей зиме, исходя из "худшего" сценария, предусматривающего полное прекращение поставок российского газа. Об этом во вторник, 19 июля, рассказал официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.

Чиновник ответил на слова еврокомиссара Йоханнеса Хана о том, что ЕК не ожидает возобновления поставок газа из России в Европу по "Северному потоку".

По словам Мамера, худший сценарий предполагает, что "Газпром" больше не будет поставлять газ в Европу.

Европейские власти готовятся к зимнему периоду, исходя из этого сценария, цитирует представителя Еврокомиссии РИА Новости.

Ранее авторы летнего экономического прогноза Еврокомиссии заявили, что отключение российского газа – главный риск для экономики Евросоюза. Риски для экономической активности и инфляции серьезно зависят от хода боевых действий на Украине и, в особенности, их влияния на поставки газа в Европу, говорится в документе.

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