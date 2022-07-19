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ЕС готовится к зиме по "худшему" сценарию

15:00
  • вторник
  • 19 июля 2022

Брюссель исходит из полного прекращения поставок газа из России

Европа готовится к предстоящей зиме, исходя из "худшего" сценария, предусматривающего полное прекращение поставок российского газа. Об этом во вторник, 19 июля, рассказал официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.
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Чиновник ответил на слова еврокомиссара Йоханнеса Хана о том, что ЕК не ожидает возобновления поставок газа из России в Европу по "Северному потоку".

По словам Мамера, худший сценарий предполагает, что "Газпром" больше не будет поставлять газ в Европу.

Европейские власти готовятся к зимнему периоду, исходя из этого сценария, цитирует представителя Еврокомиссии РИА Новости.

Ранее авторы летнего экономического прогноза Еврокомиссии заявили, что отключение российского газа – главный риск для экономики Евросоюза. Риски для экономической активности и инфляции серьезно зависят от хода боевых действий на Украине и, в особенности, их влияния на поставки газа в Европу, говорится в документе.

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