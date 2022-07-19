В Великобритании установлен абсолютный температурный рекорд

Возможно, это еще не предел

Во вторник в Великобритании был установлен новый абсолютный температурный рекорд. В поселке Чарлвуд (графство Суррей, Юго-Восточная Англия) воздух прогрелся до 39,1 градуса Цельсия, передает ТАСС.

Предыдущий рекорд (38,7 градуса) установили в Кембридже в 2019 году.

При этом синоптики не исключают, что в течение дня в некоторых частях Англии столбики термометров могут преодолеть 40-градусную отметку.

Как прогнозируют специалисты, жара начнет спадать в среду.

Ранее из-за жаркой погоды крупнейшая авиабаза Королевских ВВС Великобритании Брайз-Нортон и лондонский аэропорт Лутон временно остановили все полеты.

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