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Регионам рекомендовали активизировать вакцинацию

15:08
  • вторник
  • 19 июля 2022

Территориальным органам Росздравнадзора следует проверить наличие необходимых препаратов

Глава Росздравнадзора Алла Самойлова отметила, что в России фиксируется рост заболеваемости коронавирусом, но при этом не все регионы принимают меры для его сдерживания.

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"В связи с этим субъектам необходимо возобновить работу региональных штабов по профилактике распространения инфекции, активизировать вакцинацию населения и организовать информационную кампанию о необходимости вакцинирования", - сказала руководитель ведомства.

При этом территориальным органам Росздравнадзора следует проверить в регионах наличие необходимых для лечения COVID-19 лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты, обеспечить необходимое количество пунктов для вакцинации населения".

В России за все время пандемии зарегистрировали 18 499 044 случая заражения, умерли 381960 пациентов.

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