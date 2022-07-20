Гороскоп на сегодня, 20 июля, для всех знаков зодиака

Стрельцам стоит воздержаться от инвестиций, а Скорпионам – избегать незнакомых мест

Овны

Луна в вашем знаке решила поучаствовать в споре Солнца и Плутона. А вот у вас есть возможность обходить стороной конфликтующих людей – так будет спокойнее.

Тельцы

Это довольно своеобразный день, когда достигнутые договоренности с кем-то могут рухнуть в один момент. На вас также могут давить люди или обстоятельства, будьте начеку.

Близнецы

Вам стоит быть внимательнее в самых личных, интимных вопросах. Не нужно сегодня знакомиться и сближаться с людьми, даже если они вам очень нравятся.

Раки

В личной жизни может произойти неприятное открытие, способное разочаровать и опечалить. Подумайте о том, что правда всегда лучше и полезнее, чем иллюзии.

Львы

Держитесь поближе к выходу в общественном транспорте и подальше от стройплощадок, темных улиц. Конфликт Солнца с Плутоном часто вызывает неожиданные неприятности.

Девы

Не оставляйте сегодня детей без присмотра, особенно если вы в отпуске или собираетесь посетить многолюдное мероприятие. Этот день лучше провести дома, в безопасности.

Весы

Ваше желание каким-то образом продвинуться вперед, стать заметнее или богаче, очевидно. Но сегодня нужна пауза в любых делах, иначе не избежать неприятных сюрпризов.

Скорпионы

Вам не нужно ездить на экскурсии, сдавать экзамены или гулять по незнакомым местам. Плутон хоть и ваша планета, но сегодня он не в духе и грозит неприятностями.

Стрельцы

Не переводите сегодня деньги, воздержитесь от инвестиций и не давайте никому в долг. День совершенно не подходит для денежных операций, займитесь чем-то другим.

Козероги

Сюрпризы в личной жизни могут вывести из равновесия кого угодно, даже вас. В любой непонятной ситуации прежде всего думайте о том, как оставаться бережными к себе.

Водолеи

У вас могут обостриться хронические заболевания, а от нахождения на солнце -подняться температура. Забота о себе актуальна сейчас для вас, как никогда!

Рыбы

Будьте на постоянной связи с детьми и откажитесь от идеи сходить куда-то повеселиться. Развлекательные мероприятия, спорт и велопрогулки лучше тоже отложить.

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