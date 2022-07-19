Модернизация ЖКХ России начнется с 2023 года

Тарифы ЖКХ сделают более прозрачными

Президент России Владимир Путин поручил разработать программу модернизации жилищно-коммунального хозяйства и синхронизировать ее с другими планами инфраструктурного развития, а также капитального ремонта жилого фонда. Об этом во вторник, 19 июля, рассказал глава правительства Михаил Мишустин в ходе стратегической сессии по строительству и ЖКХ.

Мишустин подчеркнул, что необходимо тщательно продумать параметры этого документа и определить источники финансирования. С 2023 года необходимо начать его реализацию.

Комплексный подход окажет мультипликативный эффект для экономики, позволит загрузить производственные мощности многих смежных отраслей, а для жителей и бизнеса – установить понятную, прозрачную систему тарифов на услуги.

Для выполнения этих задач подготовлен комплекс мер, которые вошли в проект Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства до 2030 года с прогнозом на последующие пять лет, сообщается на официальном сайте кабмина.

Ранее президент России Владимир Путин назвал модернизацию системы ЖКХ одним из важнейших вопросов, которые стоят перед российскими властями. Свыше 40% коммунальных сетей в стране изношены. По словам главы государства, масштабное обновление сетей и другой инфраструктуры — это ключ к решению системных проблем ЖКХ и обеспечению предсказуемых, прозрачных и понятных для граждан тарифов.

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