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Ту-160 провели плановый полет над акваторией Баренцева моря

15:39
  • вторник
  • 19 июля 2022

Об этом рассказали в российском Минобороны

Два ракетоносца Ту-160 провели плановый полет над акваторией Баренцева моря для патрулирования. Об этом во вторник, 19 июля, рассказали в Министерстве обороны России.

Полет проходил в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Баренцева моря и продолжался свыше семи часов.

Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов МиГ-31 объединения ВВС и ПВО Северного флота. Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, сообщает ТАСС.

12 июля в Баренцевом море начались тактические учения по борьбе с подводными лодками. Эти учения проводятся в несколько этапов, в них также примет участие ПВО и противолодочная авиация.

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