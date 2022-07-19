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Кремль пообещал приложить максимум усилий для вывоза зерна с Украины

15:58
  • вторник
  • 19 июля 2022

Переговоры возобновятся в скором времени

Россия не считает, что ситуация на Украине является причиной глобального продовольственного кризиса, однако готова приложить максимум усилий для того, чтобы украинское зерно вышло на мировые рынки. Об этом во вторник, 19 июля, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Как отметил представитель Кремля в эфире Первого канала, Москва готова внести свой вклад в решение проблемы продовольственного кризиса, который "не просто зреет, а который уже созрел во всем мире".

Россия ожидает, что переговоры по этому вопросу будут продолжены в ближайшее время. Москву в них представляет военная делегация, напомнил Песков.

15 июля Минобороны России отчиталось об итогах переговоров по вывозу сельхозпродукции с Украины, прошедших в Турции. Россия предложила меры, обеспечивающие перевозки продовольствия иностранным государствам, в том числе российским партнерам, исключающие использование данных логистических цепочек для поставок киевскому режиму вооружения и военной техники, а также недопущения провокаций.

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