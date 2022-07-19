В США сочли Китай главным вызовом западным демократиям

Вашингтон намерен поддерживать и защищать Тайвань

Бывший министр обороны США Марк Эспер в ходе встречи с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь заявил, что сегодня наступила эра военной конкуренции между крупными державами.

Как заметил экс-глава Пентагона, самый большой вызов демократиям Запада "сегодня исходит не из России".

"Он здесь, в Азии, где Китай продолжает бросать вызов международному порядку, основанному на праве, и угрожать свободолюбивому народу региона. Тайвань находится на передовой этого соперничества", - сказал Эспер (цитата по РИА "Новости").

Китай является стратегическим вызовом для США, Тайвань же нужно поддерживать и защищать, добавил он, уточнив, что в этом солидарны все политики Вашингтона.

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