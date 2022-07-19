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Путин провел переговоры с президентом Ирана

17:53
  • вторник
  • 19 июля 2022

Лидеры обсудили сотрудничество двух стран

Владимир Путин во вторник прибыл в Тегеран. В столице Исламской республики российский президент вместе с иранским и турецким коллегами Эбрахимом Раиси и Реджепом Тайипом Эрдоганом примет участие в трехстороннем саммите по сирийскому урегулированию.
Помощник Путина рассказал об отношениях России и Ирана

В повестке переговоров - меры по ликвидации очага терроризма в арабской стране и вопросы гуманитарной помощи. Свой визит Владимир Путин начал со встречи с Эбрахимом Раиси. Президенты обсудили вопросы двустороннего сотрудничества Москвы и Тегерана, а также международную проблематику, сообщает "ТВ Центр".

Владимир Путин отметил, что отношения двух стран развиваются хорошими темпами, а с точки зрения товарооборота могут похвастаться рекордными цифрами. Россия и Иран также укрепляют взаимодействие по международной безопасности и вносят существенный вклад в урегулирование сирийского кризиса.

"После наших встреч в Москве и Ашхабаде очень быстро развиваются наши двусторонние отношения. У нас есть необходимая политическая воля развивать отношения и вывести их на практическую плоскость", - заявил Раиси.

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