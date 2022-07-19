В России за сутки потушили почти 100 лесных пожаров

Возгорания - во множестве регионов

По данным Авиалесохраны, горит сейчас около 15 тысяч гектаров. Огнем охвачены 16 регионов страны. Самая сложная ситуация в Хабаровском крае. В дыму стоит Якутск - город накрыло смогом от пылающих хабаровских лесов.

В Якутске видимость на улице составляет всего пару сотен метров. Солнечный свет еле прорывается сквозь густой дым от лесных пожаров, который ветром принесло в столицу республики. Врачи советуют местным жителям лишний раз не покидать свои дома. Двери и окна держать плотно закрытыми.

Шестнадцать самолётов и вертолётов только в Якутии ежедневно проводят мониторинг лесных пожаров. При обнаружении очагов высаживают десант. В данном случае пожар низовой. Горит трава. Тушение кромки с воздуха малоэффективно, поэтому используют в основном ранцевые огнетушители. С их помощью удается проливать землю на достаточную глубину.

Деревья, которые загорелись, у своего основания валят. Ствол распиливают, чтобы также пролить всю древесину, иначе даже маленькое тление внутри может разгореться и пожар начнётся с новой силой. На тушениях задействованы более 500 человек только Авиалесоохраны. Не считая МЧС и военных.

"Сохраняется сложная лесопожарная обстановка. Этому способствуют аномальные погодные условия: высокая грозовая активность, сильная ветровая нагрузка и высокая температура воздуха", - сообщил заместитель начальника ФБУ "Авиалесоохрана" Андрей Ерицов.

Не менее сложная обстановка в соседнем Хабаровском крае, куда для тушения самолётами и вертолётами МЧС идёт переброска дополнительных сил. Верховые пожары заливают с воздуха. При обнаружении низовых очагов, высаживается десант.

В посёлке Нелькан разбит лагерь десантников-пожарных и оперативный штаб. Там же базируются вертолёты. Вылеты на разведку и заброску спасателей в очаги возгораний ежедневные.

Согласно данным Авиалесоохраны, пожарами охвачены территории 16 регионов России. В основном, это восток страны. За минувшие сутки ликвидированы 96 лесных пожаров на площади, пройденной огнем в пять с половиной тысяч гектаров.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр".

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