В Москве стартовал полуфинал конкурса "Флагманы образования. Муниципалитет"

Участие принимают 600 человек

В Москве стартовал полуфинал всероссийского конкурса для педагогов и управленцев "Флагманы образования. Муниципалитет".

На данном этапе в состязании принимают участие 600 человек. Победители получат возможность попасть в кадровый резерв руководителей, а также пройти стажировку в лучших образовательных организациях страны.

Конкурс "Флагманы образования. Муниципалитет" стартовал в декабре прошлого года. Это новый проект президентской платформы "Россия - страна возможностей". Главная цель - найти и привлечь талантливых управленцев в сфере образования и поддержать их.

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