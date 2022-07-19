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В Москве стартовал полуфинал конкурса "Флагманы образования. Муниципалитет"

18:14
  • вторник
  • 19 июля 2022

Участие принимают 600 человек

В Москве стартовал полуфинал всероссийского конкурса для педагогов и управленцев "Флагманы образования. Муниципалитет".

На данном этапе в состязании принимают участие 600 человек. Победители получат возможность попасть в кадровый резерв руководителей, а также пройти стажировку в лучших образовательных организациях страны.

Конкурс "Флагманы образования. Муниципалитет" стартовал в декабре прошлого года. Это новый проект президентской платформы "Россия - страна возможностей".  Главная цель - найти и привлечь талантливых управленцев в сфере образования и поддержать их.

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Полуфинал конкурса "Флагманы образования. Муниципалитет"
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