Путин прилетел в Иран

У российского лидера запланированы переговоры с президентами Ирана и Турции

Президент России Владимир Путин прибыл на встречу стран-гарантов сирийского урегулирования - Ирана, России и Турции, пишет РИА "Новости".

Переговоры пройдут в иранской столице Тегеране.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что у России и Ирана есть возможность выстроить сотрудничество так, чтобы минимизировать последствия санкций Запада. По словам кремлевского спикера, Тегеран является другом и партнером Москвы.

В июне Путин провел встречу с президентом Ирана Ибрахимом Раиси на полях Каспийского саммита в Ашхабаде. Российский лидер отметил, что страны находятся в постоянном контакте по вопросам политики и безопасности.

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