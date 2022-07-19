ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин прилетел в Иран

15:50
  • вторник
  • 19 июля 2022

У российского лидера запланированы переговоры с президентами Ирана и Турции

Президент России Владимир Путин прибыл на встречу стран-гарантов сирийского урегулирования - Ирана, России и Турции, пишет РИА "Новости"

Кремль ответил на вопрос о формате участия Путина в саммите G20
Путин провел заседание совета по нацпроектам. Главное

Переговоры пройдут в иранской столице Тегеране.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что у России и Ирана есть возможность выстроить сотрудничество так, чтобы минимизировать последствия санкций Запада. По словам кремлевского спикера, Тегеран является другом и партнером Москвы.

В июне Путин провел встречу с президентом Ирана Ибрахимом Раиси на полях Каспийского саммита в Ашхабаде. Российский лидер отметил, что страны находятся в постоянном контакте по вопросам политики и безопасности.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Владимир Путин прибыл в Иран
Владимир Путин прибыл в Иран
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.