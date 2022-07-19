Россия потребовала от Индии объяснить задержание судна

Ситуация находится на контроле генконсульства в Ченнаи
Посольство России обратилось в МИД Индии за официальным разъяснением обстоятельств задержания российского сухогруза в индийском порту Кочин.
"Также просили дипведомство обеспечить безусловное соблюдение прав российских судовладельцев и экипажа", - добавили в диппредставительстве.
Ситуация находится на контроле генконсульства России в Ченнаи.
Ранее СМИ писали, что речь идет о российском судне VV MAUA-I, перевозившем оружие. Связано задержание с неуплатой топливного сбора в адрес эстонской компании берегового обслуживания Bunker Partner OU. Сумма иска составляет 23,5 тысячи долларов.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"