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Россия потребовала от Индии объяснить задержание судна

16:15
  • вторник
  • 19 июля 2022

Ситуация находится на контроле генконсульства в Ченнаи

Посольство России обратилось в МИД Индии за официальным разъяснением обстоятельств задержания российского сухогруза в индийском порту Кочин.

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"Также просили дипведомство обеспечить безусловное соблюдение прав российских судовладельцев и экипажа", - добавили в диппредставительстве.

Ситуация находится на контроле генконсульства России в Ченнаи.

Ранее СМИ писали, что речь идет о российском судне VV MAUA-I, перевозившем оружие. Связано задержание с неуплатой топливного сбора в адрес эстонской компании берегового обслуживания Bunker Partner OU. Сумма иска составляет 23,5 тысячи долларов.

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