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РЖД увеличит число поездов в Калининград

16:35
  • вторник
  • 19 июля 2022

ФПК вернет в расписание летний поезд № 148/147

Федеральная пассажирская компания (дочернее предприятие РЖД) из-за популярности курортов региона увеличит число рейсов в Калининград, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу РЖД.

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Уточняется, что ФПК вернет в расписание летний поезд № 148/147 Калининград - Москва. Первый рейс отправится из Калининграда 21 июля, из Москвы - 22 июля.

С Белорусского вокзала поезд будет отправляться до 26 сентября включительно по понедельникам, вторникам и пятницам в 22:58.

Транзитные поезда по-прежнему следуют через Литву без права посадки и высадки на ее территории.

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