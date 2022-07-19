РЖД увеличит число поездов в Калининград

ФПК вернет в расписание летний поезд № 148/147

Федеральная пассажирская компания (дочернее предприятие РЖД) из-за популярности курортов региона увеличит число рейсов в Калининград, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу РЖД.

Уточняется, что ФПК вернет в расписание летний поезд № 148/147 Калининград - Москва. Первый рейс отправится из Калининграда 21 июля, из Москвы - 22 июля.

С Белорусского вокзала поезд будет отправляться до 26 сентября включительно по понедельникам, вторникам и пятницам в 22:58.

Транзитные поезда по-прежнему следуют через Литву без права посадки и высадки на ее территории.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"