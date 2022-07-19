США опасаются задержаний американцев в России

Вашингтон дополнил список соответствующих стран

США добавили Россию в список стран, где якобы есть риск "неправомерного задержания" американцев, передает РИА "Новости".

"Администрация введет новый индикатор риска в рекомендациях государственного департамента по поездкам, который подчеркнет повышенный риск неправомерного задержания, с которым американцы сталкиваются в определенных странах", - сказал в ходе брифинга представитель администрации США.

Он уточнил, что индикатор риска D присвоят не только России, но также КНР, Ирану, КНДР, Мьянме и Венесуэле.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что США следует быть последовательными при рассуждении о "неправомерно осужденных".

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